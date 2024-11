Ilrestodelcarlino.it - Arena e Karlsson a Pontedera vogliono esserci

lavorano per entrare nella lista dei convocati per la gara di. È questa la notizia più importante proveniente dal centro di via Copparo, dove il difensore e il centravanti stanno provando ad accorciare i tempi di recupero dai rispettivi infortuni al flessore e al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati all’inizio di questa settimana, avevano evidenziato significativi miglioramenti, ma non ancora la completa guarigione dei due atleti che negli ultimi giorni però hanno avvertito sensazioni positive. Detto questo, difficilmente mister Dossena deciderà di utilizzarli con il rischio concreto di una ricaduta. Più probabile che il rientro a pieno regime diavvenga nel turno successivo in casa con la Vis Pesaro. Ci sono buone possibilità di riuscire a recuperare anche Ntenda, che comunque tra scelte tecniche e infortuni non scende in campo da esattamente due mesi.