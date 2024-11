Lanazione.it - Abb, niente accordo. Salta l’intesa azienda-sindacati su cassa e uscite

San Giovanni (Arezzo), 29 novembre 2024 – Fumata nera per Abb. Sarà necessario un nuovo incontro tra parti sociali eper gestire la trattativa sugli ammortizzatori sociali in luogo della procedura di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato prospettata dalla proprietà lo scorso 14 novembre. Le Rsu di Abb E-Mobility, insieme a Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, dopo il vertice di ieri mattina con l’, hanno fatto sapere che “sono stati affrontati aspetti tecnici che hanno evidenziato alcune distanze tra le parti. Il confronto entrerà più nel dettaglio nel prossimo incontro previsto nella mattina del giorno 5.12.2024 al quale seguirà un ulteriore comunicato per eventuali aggiornamenti”. Siamo ancora in una fase interlocutoria, oltre che delicata, in cui sul tavolo si ragiona soprattutto di aspetti tecnici.