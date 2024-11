The Strangers | Capitolo 1 è un prequel un remake o un reboot?

Leggi su Cinefilos.it

The1 è un, uno un?The1 ha ufficialmente ampliato il franchise cinematografico di The, ma se si tratti di undel film originale o di unè complicato. I due film originali disono incentrati su tre assassini mascherati che danno la caccia a persone innocenti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La nuova trilogia di Thedi Renny Harlin cercherà di mantenere lo stesso concetto dell’originale, con il primoche segue una giovane coppia costretta a soggiornare in un AirBnB remoto dopo che la loro auto si rompe in Oregon, con conseguente incontro terrificante con Dollface, l’Uomo con la Maschera e la Pin-Up Girl.Thee Prey at Night sono stati grandi successi al botteghino quando hanno debuttato nel 2008 e nel 2018, guadagnando 82 e 31 milioni di dollari al botteghino (via Box Office Mojo) nonostante le recensioni contrastanti della critica.