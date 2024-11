Bergamonews.it - Sulla Francia rimonta l’anticiclone, in Bergamasca tempo stabile. Nebbia in pianura

Leggi su Bergamonews.it

Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaAumenta la pressione sul Mord Italia, per ladelora. Assisteremo dunque per alcuni giorni a, caratterizzato da belin montagna ma condizionato a tratti da nebbie e nubi basse in. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un lieve calo termico è previsto a partire da sabato ed in particolare dall’inizio della prossima settimana.Giovedì 28 novembre 2024previsto: al mattino belsu Alpi, Prealpi e laghi, nebbie diffuse e nubi basse in, in progressivo diradamento.