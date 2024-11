Abruzzo24ore.tv - Stop acqua in arrivo: orari e zone interessate a Teramo e Giulianova

- Ruzzo Reti annuncia interruzioni idriche dal 28 al 30 novembre: dettagli e aree coinvolte nei lavori di ricerca delle perdite. In vista di interventi tecnici per la ricerca di perdite idriche, l’azienda Ruzzo Reti comunica possibili sospensioni del servizio idrico in alcuni comuni della provincia di, che potrebbero causare disagi a cittadini e attività locali. Le interruzioni interesseranno specifiche aree nei giorni 28, 29 e 30 novembre. Lecoinvolte Nel Comune di, l’potrebbe mancare: Giovedì 28 novembre, dalle ore 9 alle 16, nelledi Poggio Cono, Contrada Trentamani e Piano della Lenta. Venerdì 29 novembre, tra le ore 16 e le 18, nelle località di Forcella e Caprafico. Sabato 30 novembre, dalle ore 9 alle 16, nelle aree di Cona, Castello, via San Venanzio e Fonte Baiano.