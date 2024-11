Lanazione.it - Stadio Franchi, il risiko dei 100 milioni. La metà Commisso, enti locali e governo per coprire il resto

Firenze, 28 novembre 2024 – Un piano segreto sta prendendo forma e garantirebbe l’azionamento della bombola d’ossigeno finanziaria in grado dile lacune economiche per il completamento dei lavori di restyling del. L’architrave sarebbe l’accordo in divenire tra il patron della Fiorna Roccoe Palazzo Vecchio con in testa la sindaca Sara Funaro che sembra aver avviato con la Fiorna un dialogo più costruttivo di quanto non fosse in un recente passato.si era già detto disponibile a contribuire al progetto del, subentrando nella seconda fase dei lavori (la prima, quella attualmente in corso, è ovviamente gestita interamente dalle ditte che hanno vinto la gara d’appalto del primo lotto) dove si delinea sempre più marcatamente la strategia del project financing (o una formula giuridica analoga) con la Fiorna appunto in campo, non inteso come terreno di gioco bensì come organizzazione degli intervnell’impianto di Nervi.