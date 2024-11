Lanazione.it - Spezia, si impicca in cella a 44 anni: è l’83esimo suicidio in carcere nel 2024

La, 28 novembre– Prosegue la spirale di morte neldella, dove si è verificato. “Spezzino, 44, detenuto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e in attesa di primo giudizio, si erato nella suail 12 novembre scorso. Immediatamente soccorso, era stato condotto in ospedale in fin di vita. Nel pomeriggio di ieri è deceduto. Sono così 83 i detenuti in Italia che dall’inizio dell’anno si sono tolti la vita, mentre 7 sono gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, in una spirale di morte a cui, evidentemente, non si vuole porre concretamente argine”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Sono ormai 16mila i detenuti oltre i posti disponibili e più di 18mila le unità mancanti al fabbisogno della Polizia penitenziaria, peraltro mal organizzata e scarsamente equipaggiata.