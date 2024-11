Metropolitanmagazine.it - Roger Federer e Rafael Nadal insieme per Louis Vuitton: una campagna che celebra valori autentici

Leggi su Metropolitanmagazine.it

tornano a collaborare, questa volta lontano dai campi da tennis, per la nuova“Core Values” di. Fotografati dall’iconica Annie Leibovitz, i due leggendari atleti condividono un messaggio di amicizia, rivalità esenza tempo, incarnando alla perfezione lo spirito della maison.lanciano la nuovapertra le DolomitiIl primo scatto della, rilasciato lo scorso maggio, li aveva visti esplorare le Dolomiti italiane, immersi in un paesaggio mozzafiato sotto il claim “A Legendary Journey to the Top”. Ora, il nuovo capitolo li ritrae in un momento di relax:con uno zaino Monogram Christopher econ una versione Monogram Eclipse. Anche fuori dal campo, i due riescono a trasmettere un’intesa unica, fatta di rispetto e complicità.