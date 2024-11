Thesocialpost.it - Rischio allergeni: richiamato un lotto di cioccolata fondente

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per undial gusto amarena e mandorle, venduta con il marchio “Vialetto”. La decisione, resa pubblica il 27 novembre 2024 attraverso il portale ufficiale dei richiami alimentari, è stata presa per ildi presenza dell’allergene “latte”, non dichiarato in etichetta.Dettagli del prodottoIl prodotto interessato è una tavoletta dida 100 grammi, prodotta dalla ditta La Suissa Srl nello stabilimento di Arquata Scrivia (provincia di Alessandria) per la società Colussi S.p.A. Il richiamo riguarda ilL38D4 con data di scadenza fissata al 19 dicembre 2025.Motivazione del richiamoSecondo l’avviso, la presenza accidentale di tracce di latte non dichiarate in etichetta rappresenta unper le persone allergiche o intolleranti a questo allergene.