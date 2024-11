Gamberorosso.it - Riccardo Cotarella accoglie il decreto sui vini dealcolati: “Siamo pronti a esplorare nuovi mercati"

«Il mondo del vino è chiamato a, tra cui quelli che richiedono una dealcolizzazione totale o parziale del prodotto», ha dichiarato ad Ansa, presidente di Assoenologi, all’indomani della presentazione del. Le parole di, pronunciate a margine dell’incontro con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, delineano un equilibrio necessario. Il, atteso da mesi, definisce norme precise per la produzione e commercializzazione deiin Italia, una decisione che pone il nostro Paese in linea con il resto d'Europa, ma che, come sottolineato dal presidente di Assoenologi, richiede «grande attenzione e professionalità, per evitare di mandare sulle tavole del mondo spremute d’uva zuccherate e di pessimo gusto».Il compromesso sul nomeLa questione terminologica resta però al centro del dibattito.