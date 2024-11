Inter-news.it - Pizzi: «Inter, ripreso ritmo clamoroso. In Europa lotta con un’altra!»

Leggi su Inter-news.it

Anche il quinto turno di Champions League è volto al termine e l’ex nerazzurro Faustodice la sua sullo stato di forma dell’, confrontandola congrande squadra europea.MENTALITÀ – Nell’ultima giornata di Champions League l’ha trovato la sua quarta vittoria consecutiva in, battendo 1-0 il Lipsia a San Siro. Sulla condizione della squadra di Simone Inzaghi si pronuncia l’ex calciatore Fausto: «Se è più forte il Liverpool o l’in questo momento? È una bella, perché stanno facendo bene entrambe in campionato. Sono squadre solide e mentalizzate. A livello di pensiero la squadra di Inzaghi, anche ruotando gli uomini come sta facendo adesso, rende allo stesso modo. È una qualità alta di solidità che le porta a fare strisce positive importanti di risultati e a fare molto bene nelle partite che contano».