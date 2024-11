Inter-news.it - Nicola: «Verona in ritiro dopo l’Inter? Interessa poco, è attrezzato!»

Il Cagliari didomani sera inaugurerà la quattordicesima giornata di Serie A e lo farà contro il, che sabato scorso ha preso 5 gol dal.PARTITA DURA – Davidein conferenza stampa non si fida del, che ha sabato scorso ha perso 5-0 controal Bentegodi. Il tecnico del Cagliari avvisa i suoi: «Sarà una gara tosta, difficilissima, l’Hellasha vinto due scontri diretti contro Genoa e Venezia, ha messo in difficoltà molte compagini più attrezzate, sanno cosa fare e per noi sarà un’opportunità per migliorare certe dinamiche, cosa già fatta a Genova. Miil recentissimo periodo di, le difficoltà. Sono attrezzati e il match ci consentirà di vedere i nostri progressi su certe dinamiche. Noi favoriti? È divertente leggere che lo siamo, se si guardano i numeri si possono avere opinioni differenti, pensiamo che loro hanno vinto 4 gare e noi 2, che la classifica ci vede molto vicini e i valori espressi sono in linea con gli obiettivi iniziali».