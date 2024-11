Lettera43.it - Morte di Matilde Lorenzi, la procura di Bolzano: «Fatto meramente accidentale»

Ladi, promessa dello sci azzurro, è stata un «». Lo ha confermato, a un mese dal decesso dell’atleta 19enne, ladiche ha rilasciato una nota sull’incidente avvenuto il 28 ottobre sulla pista rossa Grawand G1 del comprensorio sciistico ‘Alpin Arena Senales. Quel giorno la neve era compatta, le condizioni meteorologiche erano ottimali e non c’era alcuna particolare pendenza in pista che potesse far presagire a una pericolosa caduta.(Instagram).Non sono state rilevate violazioni alla normativa sulla sicurezzaDalle dichiarazioni rese dall’allenatore di, che ha assistito in prima persona alla dinamica dell’incidente, «risulta che si è verificato mentre l’atleta effettuava una spigolata, perdendo il controllo della discesa e finendo rovinosamente fuori pista», si legge nella nota dellaaltoatesina.