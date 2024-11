Ilfattoquotidiano.it - Milano non è una città per impiegati pubblici? “Trentaduemila in meno dal 2022, in 6mila si sono dimessi. Colpa di caro casa e salari bassi”

dipendenti in, con una fuga che ha riguardato soprattutto il servizio sanitario e gli enti locali. E l’emorragia prosegue, con oltreche siin 18 mesi, tra gennaio 2023 e lo scorso giugno:e i 132 comuni limitrofi nonpiù un’area attraente per chi lavora nella pubblica amministrazione, sostengono Fp Cgil e Camera del Lavoro sulla base dei dati Inps elaborati dallo stesso sindacato. Cile statistiche lì a raccontarlo. Le cause? “Una crescente insoddisfazione legata sia alle condizioni economiche sia alla scarsa valorizzazione del lavoro pubblico”, spiega il segretario generale Fp CgilAlberto Motta sottolineando come la riduzione del personale e la crescente difficoltà di attrarre nuovi talenti rappresentino “ostacoli significativi” per il futuro del pubblico impiego.