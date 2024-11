Iltempo.it - "Lusingato dalle sue parole". Vannacci spiazzato da Fedez

Non sono passate inosservate ledi, con cui il rapper ha reso noto di preferire il generale Robertoalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo stesso eurodeputato indipendente della Lega a Strasburgo fa sapere di aver apprezzato. «Sonosue», dice all'AdnKronos. «Ha visto - dice - avevo ragione io, il mondo è proprio al contrario». Ma cos'aveva dettoa proposito del generale. «Tra Schlein echi mi piace di più?. Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Comunicativamenteè dieci spanne sopra, se la mangia». Lo ha dettoparlando a "La Zanzara" su Radio 24. Il rapper ha poi annunciato che, nei prossimi giorni, il generale sarà ospite del nuovo prodotto che ha lanciato in questi giorni con Davide Marra, Pulp Podcast.