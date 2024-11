Lanazione.it - Le città di una volta Gli scatti di Alinari. Immagini impresse nella memoria di tutti

Il corpus di fotografie realizzato dai Fratelliha costruito una immagine dell’Italia che si è impressacollettiva e che, ai nostri occhi, si sovrappone ai luoghi reali. Queste fotografie sono diventate un modo di vedere, e di ricordare. Lo scatto che pubblichiamo qui a destra ne è un esempio: siamo in Borgo XX Giugno, questa è Porta Romana, chiamata così poiché si affaccia in direzione di Roma. E’ una delle porte medievali della. Da qui partiva la via Papale, poi corso Cavour, percorsa dai pellegrini in cammino. L’imponente arcata incornicia lacome in un palcoscenico, inquadrando una scena urbana in cui lo scorcio lascia intravedere la basilica di San Pietro. Grazie all’iniziativa del nostro quotiano è possibile tornare a sognare e a emozionarsi con questicolor di seppia.