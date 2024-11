Iltempo.it - La trappola del quorum: "Io non voto", così i grillini minano i piani di Conte

Ostruzionismo a colpi di cavilli ai danni dell'ex avvocato del popolo Giuseppe. I sostenitori di Beppe Grillo lanciano l'hashtag #iononper la Costituente del Movimento 5 stelle che divide contiani e. "Se il referendum di Renzi nel 2016 avesse previsto il, il M5S avrebbe fatto appello a non andare a votare - evidenziano in una nota i promotori della campagna chesta la linea del presidente- Fortunatamente, lo Statuto del M5S prevede che, per cancellare Beppe Grillo, Garante dei principi e dei valori, sia necessario il. Nonostante il tentativo die dei suoi tirapiedi di boicottarlo, cancellando 70.000 iscritti che, su una questioneimportante, avrebbero potuto avere interesse a esprimersi, noi possiamo ancora fare la differenza. Il Paese ha bisogno di temi, progetti e tanto lavoro, non di professionisti della politica!".