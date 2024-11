Ilrestodelcarlino.it - "Istituzioni a sostegno delle realtà territoriali"

La Rocca di Scandiano ieri mattina ha ospitato la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ‘itinerante’ presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa alla presenza del presidente della Provincia Giorgio Zanni, dei verticiforze di polizia, di tutti i sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia e del comandante della polizia locale Italo Rosati. "Ho convocato questa riunione – ha detto il prefetto – per fare il punto sulla situazione dell’ordine pubblico in un territorio eterogeneo ed economicamente vivace come quello dell’Unione Tresinaro Secchia". "L’intento è quello di andare incontro, anche con la presenza sul territorio, alle esigenzelocali, rendendo quanto più immediato e costruttivo il rapporto trastatali ed enti locali specie in un settore così delicato quale la tutela della sicurezza dei cittadini" ha quindi spiegato Cocciufa.