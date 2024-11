Gaeta.it - Il mistero della nascita della Radio Vaticana: eventi, scelte e tecnologia in un convegno all’Ambasciata d’Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importantesull’originee la scelta di non filmare la sua inaugurazione ha avuto luogopresso la Santa Sede. L’evento ha riunito esperti e studiosi per esplorare il ruolo di Guglielmo Marconi, la figura centrale dietro la creazione dell’emittente, e il contesto storico che ha influenzato le decisioni del Papa in merito alle riprese cinematografiche.La mancanza di immagini storicheIl 12 febbraio 1931 segna un momento cruciale nella storiacomunicazione religiosa, con l’inaugurazione. Tuttavia, ciò che sorprende è l’assenza di un filmato di quell’evento. Ricercatori del Centro di ricerca Catholicism and Audiovisual Studies dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno, in collaborazione con la Fondazione Memorie dell’Audiovisivo del Cattolicesimo, hanno indagato su questo aspetto.