Heidenheim-Chelsea oggi in tv | programma orario e diretta Conference League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la quarta giornata di. Testa a testa molto interessante tra due delle sei squadre che fin qui sono a punteggio pieno, avendo vinto tutte le prime tre partite. In particolare, a sorprendere è chiaramente l’impatto della formazione tedesca, che, nonostante un rendimento decisamente non ottimale in Bundesliga, fin qui non ha sbagliato un appuntamento europeo. Chiaramente, in questo caso il pronostico è tutto a favore dei londinesi, che però non devono sottovalutare l’impegno. Il fischio d’inizio è inalle ore 18:45 di giovedì 28 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport canale 254, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.