Bergamonews.it - Blitz ad un caseificio di Pontirolo: rubate 750 forme di taleggio, bottino da 30mila euro

Nuovo. Undi almeno: questo il frutto di un colpo messo a segno da almeno quattro o cinque persone alGiovanni Invernizzi diNuovo.I ladri hanno portato via dalla cella frigorifera circa 750di formaggio – soprattutto di– pronte per la vendita: hanno agito nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, poco prima delle 2. Avvertito dai vicini svegliati di soprassalto dai rumori provenienti dal, uno dei titolari è giunto al magazzino ed ha costretto i malviventi alla fuga.Ma centinaia di– di, quartirolo e formaggella – erano già state caricate su un furgone bianco. Pochi giorni fa ilera stato premiato con una medaglia di bronzo ai World Cheese Awards 2024 proprio per il ‘suo’ quartirolo.