Arriva un nocciolo di aria fredda sull'Italia, le previsione per i prossimi giorni: pioggia e neve

Il tempo cambia e le previsioni per inon promettono nulla di buono. Undiè in arrivocon l’ingresso di venti via via più freddi di Bora e Grecale e precipitazioni che assumeranno carattere nevoso anche a quote collinari. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un giovedì con un tempo asciutto, ma localmente nebbioso al Nord (specie in Piemonte e Lombardia) e al Centro (nebbia possibile anche a Roma), da venerdì inizierà ad affluirepiùdai quadranti nord orientali, attirata dall’arrivo di una gocciao cut-off, ovvero un blocco diin quota che si stacca da un più vasto ciclone.L’ingresso sarà irruento con venti di Bora e Grecale che gradualmente raffredderanno il clima, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.