Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 28/11/24: arriva una nuova segnalazione, un altro cavaliere lascia il programma!

Leggi su Isaechia.it

Questo pomeriggio sono state registrare le nuove puntate di, che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.Presenti in studio come sempre, oltre alla conduttrice Maria De Filippi, anche gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, a cui spetta il compito di commentare con schiettezza gli avvenimenti che coinvolgono i protagonisti del trono classico e del trono over del.Ecco tutte lefornite da Lorenzo Pugnaloni:Fabio, dopo unache Gemma porta in studio secondo la quale lui avrebbe una donna in Spagna,lo studio.Si parte da Gemma, si vede un filmato in cui Tina porta in camerino (di Gemma) alcuni capi intimo sexy per la serata che la dama trascorrerà con Fabio. Entra Fabio e Gemma dice che le èta una, la quale sostiene che Fabio avrebbe una donna in Spagna.