A Molte Fedi incontro con Andrea Riccardi e Nando Pagnoncelli

Bergamo. Comincia giovedì 28 novembre alle ore 20.45 presso l’Aula Magna di Sant’Agostino il ciclo “Osare la pace in tempi di guerra” promosso dal Mutuo Soccorso di Bergamo in collaborazione con diverse realtà del territorio bergamasco. Il primo appuntamento sarà con, storico, politico e attivista italiano, fondatore della comunità di Sant’Egidio, e, sondaggista, amministratore delegato di Ipsos Italia.“In un tempo in cui guerre e conflitti armati da un dramma locale divengono tragedia globale, allargando territori e nazioni coinvolte, molti invocano con convinzione la pace – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Ma cosa è “fare pace” in concreto? E soprattutto che ne è della diplomazia? La maggioranza ritiene che la trattativa tra le parti coinvolte sia indispensabile, ma pochi riescono ad immaginarne i contenuti e le forme.