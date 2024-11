Inter-news.it - Zazzaroni alimenta le polemiche: «Soldatini Marotta contro Conte!»

Leggi su Inter-news.it

Potevano placarsi ledopo Inter-Napoli? Certamente no, soprattutto se adrle è direttamente il direttore del Corriere dello Sport, Ivan. Ne ha parlato in un suo editoriale pubblicato proprio questa mattina, chiamato: “Antonio e l’attacco deidi Beppe”.ATTRAVERSO UN EDITORIALE – Ivantorna a far parlare di sé, lo ha fatto attraverso l’ennesimo editoriale polemico, pubblicato sul “suo” quotidiano. Il direttore del Corriere dello Sport si schiera apertamente con Antonio, cercando di trasformare un confronto sportivo in un attacco personaleil mondo Inter, e in particolareBeppe. Questo non solo sminuisce il dibattito, ma sottolinea un pregiudizio palese. Comincia così: «Letta ieri, di martedì, sul web: “Lukaku graziato, era da rosso.