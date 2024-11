Lanazione.it - Violenza sessuale e lesioni alla ex, dieci anni con rito abbreviato

Siena, 27 novembre 2024 – Guardato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria, il 36enne di origine nordafricana. Senza fissa dimora. Quando il pm Serena Menicucci replicalunga arringa difensiva dell’avvocato Roberta Benini, che prende oltre un’ora, l’imputato si agita. Ribatte. Il giudice Andrea Grandinetti lo redarguisce, il suo legale lo invita a fare silenzio. Si intuisce cosa sta avvenendo, anche se l’udienza è a porte chiuse. Una vicenda particolarmente delicata e dolorosa. Che racconta la storia di una giovane madre violentata e maltrattata, anche picchiata dall’ormai ex compagno. Lei si trova in una struttura protetta, dove nessuno può più toccarla e metterle le mani addosso. Lui, appunto, in cella anche se per altri reati. Ieri alle 14,40 il gup Grandinetti, dopo una breve camera di consiglio, ha sostanzialmente accolto le richieste del pm Menicucci condannandolo cona 10e 20 giorni.