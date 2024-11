Metropolitanmagazine.it - Una scena eliminata dalla seconda stagione di Loki rivela il rapporto del dio dell’inganno con un personaggio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel corso di due stagioni, il dio, interpretato da Tom Hiddleston, impara a redimersi dal suo passato da cattivo Marvel e a diventare l’eroe che tutti auspicavamo potesse essere. Ma le sue trasgressioni passate non lo lasciano mai in pace veramente. Come riportato in esclusiva da Variety, in una, contenuta nella raccolta in Blu-ray 4K UHD dellaricorda quante persone “dicevano che ero un problema” mentre parla con il suo amico Mobius (Owen Wilson) mangiando fette di torta.nomina i compagni di Thor su Asgard — Volstagg, Hogan e Fandral — così come Laufey, re dei Giganti di Ghiaccio e padre biologico di, e Bor, padre di Odino e nonno adottivo di. E nomina Heimdall due volte perché, dice, “Heimdall era un grande!“.