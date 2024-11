Lanazione.it - Triplo appuntamento alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo con Le 7 note

, 27 novembre 2024 – Sarà una settimana intensa per l’Associazione Le 7di, che propone tre appuntamenti pressodi(Piazza Grande), realizzati con la collaborazione e il sostegno di Fondazione Guido d’. Venerdì 29 novembre, ore 21.00, arriva per la prima volta ad“Classic Rock”, lo spettacolo dell’Ensemble ArkAttak dedicato ai grandi classici del rock arrangiati per orchestra d’archi (ingresso € 5). La compagine, guidata dal violoncellista Luca Provenzani e diretta da Alessandro Giani, con Virginia Ceri nel ruolo di violino concertatore, proporrà i più grandi successi di Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Abba e molti altri, all’insegnafusione traclassica erock. ArkAttak, nata nel 2023, è la nuova formazione guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’ORT - OrchestraToscana, docente al Conservatorio Mascagni (LI), collaboratore come primo violoncello dell’Orchestra del Maggiole Fiorentino e del Teatro dell’Opera di Roma.