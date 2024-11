Liberoquotidiano.it - "Tre giornate complicate". Sinner-Berrettini, retroscena spiazzante: cos'è successo in Coppa Davis

I successi di Jannike Matteoa Malaga, merito anche di Michelangelo Dell'Edera, in grado di gestire al meglio i tennisti azzurri nell'ultima, in grado di difendere l'insalatiera conquistata nel 2023. Pugliese di Rutigliano, è team manager del sodalizio azzurro e direttore dell'Istituto di Formazione Roberto Lombardi. Nella sua intervista al Corriere della Sera, ha spiegato meglio il suo ruolo: “Raccogliere le informazioni e trasferirle al capitano — ha detto — Poi in tanti sanno che lavoro gomito a gomito anche con i piccoli. È un processo che nasce dal basso, una visibilità dovuta a 30 anni di lavoro”. Sulla vittoria di domenica: “Eravamo tutti molto tesi perché arrivavamo da tre, con molte insidie — ha aggiunto —. Basti vedere gli ultimi 15 di(da 40-0 a 40-40 nell'ultimo game, ndr).