Gaeta.it - Rallentamenti del traffico a Latina a causa di tamponamenti su strade principali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un aumento degli incidenti stradali ha messo in difficoltà ilnelle ultime ore, con duedistinti che hanno coinvolto diverse vetture e persino un ciclista. Gli episodi, sebbene non abbianoto gravi conseguenze, hanno creato notevoli disagi alla circolazione, che continua a subirenelle aree interessate.Il primo incidente sulla SS dei Monti LepiniUn tamponamento a catena ha avuto luogo sulla Strada Statale dei Monti Lepini, precisamente in prossimità di Expo. Tre veicoli sono stati coinvolti nel sinistro, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Le forze dell’ordine, in particolare una pattuglia dei Carabinieri, sono intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.