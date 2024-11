Casertanews.it - Raid in periferia, rubato computer da un’auto

Leggi su Casertanews.it

Ladri prendono di mirae la svaligiano. È accaduto a Succivo, in zona via Trivio del Castagno. A quanto si apprende, i ladri ha colpito l’auto in sosta: l’hanno forzata rompendo un finestrino e hanno portato via uno zaino con all’interno un.Non è la prima volta che si.