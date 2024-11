Ilfoglio.it - Perché la Commissione Von der Leyen parte già così debole

La commisione di Ursula von derè stata approvata dal Parlamento europeo con 370 voti a favore. Non un risultato straordinario per la presidente dellache a luglio era stata confermata da 401 deputati europei. Sul numero complessivo dei deputati del Parlamento europeo, Von dere la sua nuova squadra hanno ottenuto poco più del 51 per cento dei voti: il peggior risultato di una nuovaeuropea da quando il Parlamento vota sull'investitura. E' il risultato di mesi di tensioni e soprattutto di una frammentazione sempre più forte della maggioranza pro-europea.