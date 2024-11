Lanazione.it - Natale a Firenze, torna Capannucce in città: via alle iscrizioni

, 27 novembre 2024 –l’attesa rassegna di presepiin, XXIII edizione: via. E l’Arcivescovo di, Gherardo Gambelli invita tutti i bambini, famiglie, scuole, parrocchie e attività commerciali a celebrare ilcon la tradizionale realizzazione del presepe. "Cari bambine, cari bambini – scrive - ilche stiamo per vivere ci introduce quest'anno in un tempo speciale chiamato Giubileo. Un tempo che per l'antico popolo ebraico serviva a riportare giustizia, ad aiutare i poveri, a liberare gli schiavi. Oggi anche per noi è tempo di speranza. Facendo il presepe nelle vostre case, ricordate che quel bambino che metterete nella capannuccia è lo stesso che poi da grande dirà "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore".