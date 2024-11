Terzotemponapoli.com - Napoli: Raspadori “Mio fratello era più forte di me”

“Mioera piùdi me”Cerco più spazio e continuitàGiacomo, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vivo Azzurro trattando diversi argomenti. Tra questi la convocazione in Nazionale a Euro 2020: “Ricordo che ero a cena con la mia famiglia e la convocazione è stata un’emozione”.In quel momento non ho realizzato bene perché in fondo giocavo da poco in Serie A. Non mi sono reso conto subito di quello che stavo per andare a vivere. Sappiamo tutti poi come è andata a finire. Abbiamo vinto un Europeo in maniera fantastica, sono stato fortunato a partecipare a una competizione del genere. È un momento che non dimenticherò mai, resterà indelebile nel mio cuore”, ha aggiunto Giacomo“Mioera piùdi me”Sulla sua passione per il calcio: “Mi è stata trasmessa da mio padre e da miopiù grande.