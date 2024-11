Lapresse.it - Medioriente, Macron: “Tregua in Libano apra strada a cessate fuoco a Gaza”

“La Francia continuerà i suoi sforzi in vista della cessazione delle ostilità, del rilascio degli ostaggi e dell’ingresso massiccio di aiuti umanitari”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel, in un video pubblicato sui social, commentando l’accordo per lain. “Questo accordo deve aprire laalil” nell’enclave palestinese, ha continuato il presidente francese.ha chiesto “una soluzione politica, giusta e duratura che coinvolga due Stati”.