Calciomercato.it - Mancini e l’addio all’Italia: “Fu una scelta sbagliata, alla Roma avrei detto sì”

Robertotorna a parlare della sua esperienza e del divorzio con la Nazionale italiana dopo aver lasciato la panchina dell’Arabia SauditaRobertoa tuttotondo: l’ex ct azzurro parla di” in merito alNazionale italiana nonostante la vittoria agli Europei del 2020.pentito delNazionale (LaPresse) – Calciomercato.itDa poche settimane Robertoè libero. L’ex allenatore di Inter e Manchester City si è separato dfederazione calcistica dell’Arabia Saudita dopo poco più di un annoguida de i figli del deserto. E ora, quando sono passati quindici mesi dal clamoroso e inaspettato addioNazionale italiana, il tecnico originario di Jesi è tornato a parlare della sua decisione di lasciare gli azzurri.Robertolo ha fatto nel giorno del suo sessantesimo compleanno in una intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, confessando che “se potessi tornare indietro affronterei in maniera diversaNazionale”.