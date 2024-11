Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: indiano in forte vantaggio, arriverà la vittoria della parità nel match?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:14 29. b3. Mossa che va bene, non la migliore, sicuramente non la peggiore, ma anon serve trovare la primalista in questo momento. Va bene quest’avanzata di pedone.13:12 Va sotto i 35 minuti a disposizione per le mosse dalla 29 alla 40, ma di nuovo la situazione è di controllo totale per lui, non ha bisogno di avere fretta.13:09 Adessosi è fermato a pensare per un attimo, più che altro ha l’imbarazzoscelta. L’unica cosa che non deve fare è Ag3, che rimetterebbe tutto in.13:07 Prima o poidoveva muovere i pedoni dell’ala di Donna e lo fa ora, 28. a6 con 11’29” rimasti sull’orologio per arrivare alla quarantesima.13:05gioca 28. Ag2, che serve a liberare l’Alfiere in f2 tra le altre cose (e anche il sostegno a e4 è un’altra idea eseguita).