Thesocialpost.it - La piccola Fortuna abusata e gettata dal terrazzo a 6 anni, la mamma chiede aiuto: “In attesa del loculo dopo 10 anni”

La storia dellafa ancora tanto male. Anche a chi, per mestiere, ha scelto di raccontare. Quello che è accaduto alla bambina, che diecifa aveva solo sei, è un’atrocità che ha scosso tutti, suscitando sentimenti di sdegno e rabbia. La storia dellaLa vita della dolce, che a dispetto del nome ha avuto una vita troppo breve e crudele, è stata spezzata nel 2014 in circostanze terribili: chicca, così veniva chiamata, fudaldi un palazzo del Parco Verde di Caivano, un luogo tristemente noto per essere teatro di degrado e violenza. La bambina era stata vittima di abusi e il suo omicidio fu l’ultimo terribile gesto per impedirle di ribellarsi agli orrori che subiva.Per quel crimine, il vicino di casa, Raimondo Caputo, è stato condannato all’ergastolo.