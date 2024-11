Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, al via la nuova edizione del Next generation executive program

La divisione IMI Corporate & investment banking (IMI CIB) diavvia ladelma di formazione per giovani talenti, in collaborazione con SDA Bocconi School of management e con Digit’Ed. L’iniziativa, giunta alla terza, è dedicata a colleghe e colleghi under 36 che operano in Italia e all’estero all’interno della divisione IMI CIB, guidata da Mauro Micillo. L’obiettivo è preparare i professionisti e i manager dellaa lavorare sinergicamente in una community internazionale e multiculturale e ad acquisire competenze trasversali necessarie per fronteggiare le sfide del futuro.Ilma darà ampio spazio anche a intelligenza artificiale e innovazioneL’offerta formativa delma biennale 2024-2026 è stata arricchita con contenuti legati all’intelligenza artificiale e all’innovazione proprio per comprendere al meglio e poter gestire nuovi trend ed evoluzioni dello scenario competitivo.