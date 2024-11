Quotidiano.net - I dolci sapori della festa

Pampepato ferrarese INGREDIENTI E DOSI 700 g farina 00 500 g zucchero 100 g cacao zuccherato in polvere 150 g cacao amaro in polvere 400 g mandorle(con la pelle) 350 g frutta candita (mista) 1 cucchiaio cannella in polvere (raso) 1 cucchiaio chiodi di garofano macinati (raso) 150 ml marsala 300 g cioccolato fondente al 70%. In un'ampia ciotola versate la farina, il cacao dolce e quello amaro, la frutta mista candita, le spezie e le mandorle tritate con lo zucchero, mescolate bene il tutto aiutandovi con un mestolo di legno. A questo punto versate una parte di liquore e mescolate bene tutti gli ingredienti aiutandovi con le mani. Giunti a questo punto del procedimento, dovrete aver ottenuto un impasto dalla consistenza morbida. Per formare la cupola, bagnatevi le mani con acqua: solo così riuscirete a lavorare l'impasto (reso appiccicoso dal liquore), dandogli la sua forma tipica.