Movieplayer.it - Heat 2, Michael Mann: "Non c'è nulla di certo ma spero che il progetto vada avanti"

Leggi su Movieplayer.it

fornisce alcuni aggiornamenti sullo stato del sequel del cult del 1995,- La sfida. Dopo aver appreso la scorsa settimana che il sequel didiavrebbe subito un leggero ritardo a causa di numerosi fattori, tra cui i costi e le riscritture, il regista ora ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato del sequel.ha dichiarato infatti che la sceneggiatura è quasi pronta ma che, come per tutto ciò che riguarda la Warner Bros in questi giorni, non c'è alcuna garanzia che il film andrà. Ecco cosa ha detto nello specifico il: "Non c'èdi. Ma2 è alla Warner Bros. Sto scrivendo la sceneggiatura .