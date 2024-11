Tg24.sky.it - Genova, il racconto della consigliera violentata a 12 anni: "Era un nostro bravo ragazzo"

Leggi su Tg24.sky.it

Vuole evitare la "pornografia del dolore", ma rivendica come atto politico la scelta di raccontare in aula dello stupro subito a 12. Francesca Ghio, 31, è lacomunale genovese di cui si parla in tutta Italia. Poche ore fa, durante un intervento sul 25 novembre, ha parlato in prima persona dell'esperienza subita. Lei vittima di un uomo, un dirigente di una piccola azienda"bene", che per mesi l'ha stuprata fisicamente e psicologicamente. Una persona vicina alla famiglia, che le diceva di stare zitta. La "pornografia del dolore" che Ghio vuole evitare la porta a non raccontare dettagli sull'esperienza, declinando le numerose richieste di interviste che stanno arrivando dopo il suo sfogo in aula.