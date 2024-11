Gaeta.it - Fisica quantistica e infrastrutture: l’approccio di Fnm per il futuro delle città

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il convegno “Fili per il“, in corso all’Università IULM di Milano, ha attirato l’attenzione su tematiche legate allae la loro applicazione nel contesto urbano. Marco Piuri, direttore generale di Fnm, ha sottolineato il legame tra lae il concetto di relazione, essenziale per la gestione e sviluppo. Questo articolo esplorerà i punti chiave del suo intervento, analizzando l’importanzacome elementi vitali per le comunità.Il concetto di relazione nelleMarco Piuri ha messo in evidenza come il tema della relazione sia fondamentale nel progetto “Fili“. Le, secondo Piuri, rappresentano una sorta di scheletro che sostiene la struttura sociale e funzionale