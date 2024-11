Calciomercato.it - Finalmente UFFICIALE: Dumfries rinnova il contratto con l’Inter, i dettagli

L’olandese è arrivato in nerazzurro nell’estate 2021, per sostituire un certo Hakimi. Il suo accordo scadeva a giugno prossimoMancava di fatto solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti. Denzelilconche scadeva al termine della stagione in corso.con(LaPresse) – calciomercato.itIl terzino olandese ha prolungato per altri tre anni, ossia fino a giugno 2028. Col nuovo accordo. di cui vi aveva già parlato nelo Calciomercato.it, quasi raddoppia l’ingaggio, da 2,5 a circa 4 milioni di euro netti l’anno.“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento didel giocatore Denzel: l’esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028”IN AGGIORNAMENTOL'articoloilcon, iproviene da CalcioMercato.