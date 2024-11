Rompipallone.it - De Gea può dire addio alla Fiorentina: firma a zero in Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 27 Novembre 2024 8:53 di Simone DavinoVa dato il giusto meritoper aver creduto in David De Gea, rilanciatissimo inA con i guantoni dei viola.C’è daanche però che, l’attuale contratto fissato fino al 30 giugno 2025, nella scadenza che resterà tale senza rinnovo, potrebbe spingere lo stesso De Gea non solo a guardarsi intorno, ma anche ad accordarsi con un’altra squadra, qualora si presenterà occasione.E inA, a sfruttare quella che è la vera occasione di calciomercato, sono diverse squadre. Qualcuna anche ai vertici del campionato, nonostante ci sia tra questi, adesso, anche la stessaproprio del portiere spagnolo. A suon di parate, per il momento, sembra essere proprio lo spagnolo uno dei migliori interpreti del suo ruolo.