Lapresse.it - Canone Rai, Tajani: “Nessun inciampo su Dl Fiscale, noi sempre coerenti”

Leggi su Lapresse.it

“Palazzo Chigi parla disulRai? Non c’èproblema, per quanto mi riguarda non c’è. Lo abbiamodetto fin dall’inizio che eravamo contrari a questo emendamento, siamo staticon quello che abbiamo detto. Il problema è essere. Noi vogliamo abbassare le tasse. Utilizziamo quei 430 milioni per tagliare veramente le tasse perché così finivano nelle casse della Rai, punto e basta”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio, arrivando alla giornata conclusiva della decima edizione dei Rome Med Dialogues, la conferenza organizzata dal Ministero degli Esteri italiano e da Ispi.: “Maggioranza coesa”“Non c’èproblema. La maggioranza è coesa, lavoriamo insieme per rispettare il programma col quale gli italiani ci hanno dato consenso.