Digital-news.it - Binaghi: 'Tennis deve andare su Rai 1. Le imprese di Sinner meritano pari dignità al calcio'

Leggi su Digital-news.it

"Piùsulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo soloopportunità con la Nazionale di. Non posso più sopportare che ilvenga considerato dalla Rai uno sport minore. Non lo è. Lo dimostrano gli ascolti".Il presidente della Federazione italianae Padel, Angelo, lancia un messaggio chiaro alla tv di Stato in un'intervista al Foglio.Lo sfogo del presidentearriva dopo il grande successo sportivo e di ascolti della finale di Coppa Davis, vinta per il secondo anno consecutivo dall'Italia. Una finale trasmessa in chiaro su Rai 2, in pay-tv su Sky e in streaming su SuperTenniX. Dall'anno prossimo, e per quattro anni, la Davis e la Billie Jean King Cup saranno in esclusiva su Super. Se l’acquisizione dei diritti della massima competizione a squadre femminile rappresenta una riconferma, l’esclusiva di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un grande e piacevolissimo ritorno.