Bimba di un anno mangia formaggio al latte crudo e finisce in ospedale: prodotto ritirato

Una bambina dell’età di une residente a Cortina d'Ampezzo (Belluno) è stata ricoverata la scorsa settimana in, prima a San Candido, poi a Brunico, poi ancora a Bolzano e infine a Padova, per un caso di tossinfezione da ShigaToxin-producing Escherichia Coli (Stec) complicata da sindrome emolitico-uremica (Seu). Secondo quanto emerso il motivo del ricovero è legato ad una possibile correlazione con il consumo da parte della piccola di un "saporito di montagna", a base dinon pastorizzato,da un caseificio trentino della Val di Fiemme. Proprio nelle scorse ore, tra l’altro, il Ministero della Salute ha ufficialmente comunicato il richiamo sul mercato del“Saporito della Val di Fassa”, in una serie specifica di lotti edal Caseificio sociale di Predazzo e Moenna S.