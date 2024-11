Quotidiano.net - Biden chiede al Congresso altri 24 miliardi per l’Ucraina. Musk: “Questo non va bene”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 novembre 2024 - Le paure dell'Ucraina, le minacce della Russia, le ultime mosse in uscita di, l’attesa per l’arrivo alla Casa Bianca di Trump e l’ombra di: un mix esplosivo che (almeno finora) ha portata all'ennesima escalation nella guerra. Alcuni media americani fra l’altro riportano che l’attuale presidente Usa avrebbe rivolto un ultimo appello alper ottenere 24di dollari in aiuti a Kiev per rafforzare il suo sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si erano ridotte. "non va", ha scritto Elonsu X in risposta alla notizia della richiesta di. Il gioco della Russia sulle basi nucleari segrete (mentre Putin avanza inesorabile in Ucraina)La nostalgia di Mosca contagia l’Est e spaventa l’Europa. Da Afd a Orban, pedine di Putin nell’Ue Le notizie in diretta