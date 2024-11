Lanazione.it - Biblioteca città di Arezzo: chiude la prossima settimana

, 27 novembre 2024 – Dal 2 al 7 dicembre ladiresterà chiusa a causa dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio. Al termine, la sede dell’istituzione si presenterà ai frequentatori con sistemi più efficienti, come la segnaletica luminosa, l’impianto d’illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, nuove porte e vetrate. I documenti in prestito, libri e multimediali, che i cittadini avrebbero dovuto riconsegnare la, vengono automaticamente prorogati fino a lunedì 9 dicembre, senza aggravi o segnalazioni. La Sezione Ragazzi, invece, rimarrà regolarmente aperta con il consueto orario: lunedì, venerdì e sabato 8,30-13,30 e martedì, mercoledì e giovedì 14,30-19,30. Per richieste e informazioni di qualsiasi tipo è possibile contattate lo staff all’indirizzo di posta elettronica info@